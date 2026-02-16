「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・ペアＳＰ」（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）“ゆなすみ”こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝は５９・６２点で終えた。自己ベストの７１・９５点には大きく及ばなかった。急成長で五輪切符を手にした２人に容赦なく五輪の魔物が襲いかかった。冒頭のトリプルツイストは力強く決めたが、続く３回転ループのジャンプで長岡が転倒。その後の