現役時代と同様に舌鋒鋭くマリニンに意見を飛ばしたプルシェンコ氏(C)Getty Images21歳のまさかの転落世界を震撼させた衝撃の結末に、かつて“皇帝”の異名でフィギュア界を席巻したレジェンドも想いを馳せている。いまだ波紋が広まっているのは、現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー。世界選手権2連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が、得意の4回転ジャンプを決め切れずに