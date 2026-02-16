◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)オリンピックに初出場の23歳、吉田雪乃選手がスピードスケートの女子500メートルに登場し37秒98で13位。レース後は悔しさで涙を流しました。15組中最後から2番目の14組で登場した吉田選手は最初の100メートルを全体14番目の10秒54で通過します。後半巻き返しますがタイムは37秒98となり、レース後は下を向き涙を見せました。同種目に出場