◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節岐阜２―１磐田（１５日・岐阜メモリアルセンター長良川競技場）Ｊ２磐田は、アウェーでＪ３岐阜と対戦し、１―２で敗れ、開幕連勝とはならなかった。後半１６分に先制を許すと、６分後にも追加点を奪われ、立て続けに失点。反撃を試みる中、途中出場のＦＷ佐藤凌我（２６）が今季公式戦チーム１号となるゴールを決めたが、追い付くことはできなかった。次節は２１日