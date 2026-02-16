Ｊ２磐田は、アウェーでＪ３岐阜と対戦し、１―２で敗れ、開幕連勝とはならなかった。後半１６分に先制を許すと、６分後にも追加点を奪われ、立て続けに失点。反撃を試みる中、途中出場のＦＷ佐藤凌我（２６）が今季公式戦チーム１号となるゴールを決めたが、追い付くことはできなかった。次節は２１日、ホームで松本と対戦する。磐田が１点を追う後半アディショナルタイム。ラストプレーはロングスローにゴール前で川合が抜け