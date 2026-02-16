15日夜、福岡県古賀市で住宅の一部が焼ける火事があり、住人とみられる男性が病院に搬送されました。15日午後11時15分ごろ、福岡県古賀市青柳町で「家から煙が見える」と、近くに住む人から消防に通報がありました。火は約40分後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅の一部、約10平方メートルが焼けたということです。この火事で、焼けた家に1人で住んでいる70代とみられる男性が全身やけどで病院に搬送されました。