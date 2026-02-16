男は「代行運転手が事故を起こし逃げた」とウソの説明をしていました。福岡市東区で15日、車で事故を起こした男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと15日午前3時半ごろ、福岡市東区和白の国道で乗用車がガードレールに衝突しました。警察に対し現場にいた男は「代行運転手が事故を起こし逃げた」と説明していましたが、男が運転席から車の外に出たとの目撃情報があり、男の説明はウソと分かりまし