グラビアアイドル水咲優美（28）が15日までに、インスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。「ハッピーバレンタイン」と書き出し、「普段あんまり着ないピンク！かわいー？？グラドルは冬でも水着！ちょっとは冬っぽいもこもこビキニ」とつづり、ピンクのひもビキニ姿を公開した。この投稿に「グラマーサイコー」「最高です」「可愛い」「ピンクのビキニすごく似合ってとてもセクシー」などのコメントが寄せられている。