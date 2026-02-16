Jカップ＆ウエスト55センチの2次元ボディー、グラビアアイドル伊織いお（27）が15日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。伊織は「おはよう」とつづり、三角ブラから溢れそうな紫のひもビキニ姿を公開した。この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「今日も美しい」「めっちゃ綺麗で芸術で素敵です」「モッチモチで最高です」などのコメントが寄せられている。