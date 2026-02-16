シンガー・ソングライター長渕剛（69）が15日までにインスタグラムを更新。野菜に囲まれた最新ショットを公開した。「野菜に包まれて眠りたい！」と書き出し、「鹿児島指宿に暮らす上野の母ちゃんと霧島に暮らす霧ちゃんから！」とつづり、野菜に囲まれて横になる笑顔ショットを公開。「最高のバレンタインだ！！」と歓喜した。この投稿に「これはしあわせだー剛スマイルが一番」「お野菜も、剛さんの笑顔も最高」「素敵なプレゼ