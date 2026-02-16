FANTASTICS八木勇征（28）が15日までにインスタグラムを更新。赤ん坊時代の写真を公開した。「ハッピーバレンタイン」と書き出し、「最近写真撮ってなさすぎてこのファンキー八木ジュニアで許してくださいほらチョコたくさん食べそうでしょ」とつづり、幼児期の写真を公開した。この投稿に「可愛いすぎるーーー」「天使降臨」「しあわせな光景だっ」「チョコいっぱいあげたい」「チョコ以外もいっぱい食べそう」などのコメント