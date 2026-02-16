◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ 女子ラージヒル (大会10日目/現地15日)ラージヒルで14位となった伊藤有希選手が、試合後にインタビューに応じ、今大会を振り返りました。長年、日本代表として活躍してきた伊藤選手。ソチ、平昌、北京、そして今回と4度出場し、日本のスキージャンプ界を牽引してきました。今大会最後の試合を終えた伊藤選手は「こうして4度も五輪に挑戦させてもらって、メダルをとること