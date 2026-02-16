元AKB48の小嶋陽菜（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。元人気アイドルとのツーショットを公開した。「こちらも遅くなりましたがFRUITS ZIPPER初の東京ドーム後のわたし」「大きな夢が現実になる瞬間を観させていただき胸がいっぱいにメンバーとファンのみんなのエネルギーをバチバチに感じました」と記し、1日に「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を鑑賞したことを報告した。「撮可は焦りすぎてぜんぜん撮れ