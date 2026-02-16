◆２、３軍紅白戦紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）巨人の若林楽人外野手（２７）が１５日、今季の２軍初実戦となった２、３軍の紅白戦（ひむか）で“チーム１号”を放った。逆方向へ、鮮やかにはじき返した。白組の「５番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う５回１死、左腕・山田の２球目を振り抜いた打球は右翼への同点本塁打。「球場が狭いだけですよ」と謙遜しながらも「腕を使わずに体の回転