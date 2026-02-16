◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１５日＝松末守司】チーム最年長３１歳でチームの柱、伊藤有希（土屋ホーム）は１４位だった。今季、Ｗ杯で二桁着順が続き、過去９勝を挙げる実力者は絶不調に陥っていた。五輪開幕後も個人ノーマルヒルで１７位。１０日の混合団体メンバーから漏れていた。それでも、ノーマルヒルから