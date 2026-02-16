◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会10日目/現地15日)カーリング女子日本代表(フォルティウス)は15日、予選リーグ第5戦に臨み、韓国に敗戦。予選リーグ1勝4敗となり、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグの突破が厳しい状況となりました。3-3の同点で迎えた第8エンド。韓国に3点のビッグエンドを許し、5-7で敗れました。日本テレビの中継に出演した元日本代表の市川美余さんは、韓国