LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』。 2月16日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、FANTASTICS編第4回。メジャーデビュー8年目を迎えるFANTASTICSの今の姿を、2人