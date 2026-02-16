「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場。１回目は８位につけたが、２回目は距離を伸ばせず１４位だった。高梨沙羅とともに４大会連続の大舞台。試合後、伊藤は「４度も挑戦させていただいて、メダルを取ることはできなかったんですが、今までの経