■ヤマハ発 1,185円(+82円、+7.4％) ヤマハ発動機 [東証Ｐ]が続急伸。13日午後1時ごろに発表した26年12月期連結業績予想で、売上高2兆7000億円（前期比6.5％増）、営業利益1800億円（同42.4％増）、純利益1000億円（同6.2倍）を見込み、年間配当予想を前期比15円増の50円としたことが好感された。主力の二輪車で成長市場での拡販とASEANでのプレミアム戦略により増収増益を見込むほか、マリン事業で中小型モデルを中心