歌手の加藤登紀子（82）が15日、母校・東大の安田講堂でチャリティー公演「イマジンコンサート」を開いた。来年、創立150周年を迎える同大学が記念イベントとして主催。「東大同窓生オーケストラ」の演奏で、声優を務めたジブリ映画「紅の豚」で歌った「さくらんぼの実る頃」などを披露。「国境を超えて争いのない世界へ」と呼びかけ、ジョン・レノンの「イマジン」を歌い、平和への思いを一つにした。