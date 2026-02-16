歌手の鳥羽一郎（73）、弟の山川豊（67）、長男の木村竜蔵（37）、次男の木村徹二（34）が15日、都内でコンサートを開催した。木村家の2世代が集まるライブで今回で3度目。竜蔵が3人のために作った新曲「あぁひとり旅」など23曲を披露した。鳥羽は「家族でもステージに立てばライバル。若い人にはまだまだ負けない」と対抗心を燃やしていた。ステージ4の肺がんを公表している山川は「薬が効いていて、こうして舞台に立たせて