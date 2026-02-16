カタールの国際G2「アミールトロフィー」（1着賞金142万5000ドル＝約2億2230万円）が14日（日本時間同日夜）、首都ドーハのアルライヤン競馬場（芝2400メートル、7頭立て）で行われた。日本から3頭が参戦し、ディープモンスター（牡8＝池江）が好位から抜け出して海外重賞初制覇。ディープインパクト産駒は17年連続の重賞制覇となり、JRA所属の8歳馬による海外重賞は記録の残る1958年以降では史上初の快挙となった。出走馬7頭