今年からG1に昇格した7R「ネオムターフC」には日本馬3頭が参戦。当レース連覇を狙ったシンエンペラー（牡5＝矢作）は、好位直後から直線でじりじりと追い上げたが4着に敗れた。坂井は「もう少しいいスタートを切れれば違ったかもしれないけど、メンバーが強かった中で頑張ってくれました」と称えながら「追い切りの段階では非常にいいなと思いましたが、返し馬で前半は進んで行かなかった」と振り返る。矢作師は「もっと早く動