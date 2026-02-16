砂の新女王ダブルハートボンドが中心を担う。ここまでダートで8戦7勝、2着1回とパーフェクト連対を継続中。G1初制覇となった前走チャンピオンズCは先行勢が次々と脱落する中で強気に押し切った。強じんな先行力と高い心肺機能が安定感につながっている。サウジCをフォーエバーヤングで制した坂井を背に、96年ホクトベガ以来となる牝馬によるフェブラリーS制覇を目指す。コスタノヴァも連覇へ闘志を燃やす。前走武蔵野S（2着）