昨年のケンタッキーダービー（12着）以来、2度目の海外遠征となったルクソールカフェ（牡4＝堀）は直線激しく追い上げたが5着。スタートで出遅れたのが痛かった。モレイラは「とてもよく走ってくれたが、ゲートが不運。直線は力強く伸びてくれただけにね」と悔しがる。続けて「彼のパフォーマンスには大変満足している。応援してくれた日本のファンの皆さまありがとう」と感謝のメッセージで力走を称えた。