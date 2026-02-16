▼3着サトノボヤージュ（戸崎）いいスタートを切ってイメージ通りの競馬。力のいる馬場で、よりスタミナがある方がいいのかなと思いました。▼4着ワンダーディーン（高柳大師）テンから速くなると思っていたが、うまく立ち回ってくれた。（次の）ドバイ遠征では距離もちょうどいいと思う。この経験を生かして、精神的にタフになってほしい。▼5着ケイアイアギト（加藤征師）好スタートを切って流れに乗っていけた。少しワン