サウジアラビア国際競走「サウジカップデー」が現地時間14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われ、メインのサウジCに出走した日本のフォーエバーヤング（牡5＝矢作）が史上初の連覇を達成。レース後の優勝会見では所有するサイバーエージェント会長の藤田晋氏（52）が年内引退プランを撤回、来年のサウジ遠征も視野に入れる“夢プラン”を明かし、世界中の関係者を驚かせた。サウジC3連覇の偉業に挑むのか、今後の動向が注