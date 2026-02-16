▼5着ヤマニンブークリエ（横山典）いい競馬ができました。もう少しリラックスして走れたらと思うけど、最後は歩いてしまいました…。▼7着アロヒアリイ（岩田望）ゲート中が良くなくて…。まともにレースができなかった。そこに尽きる。（現地の芝については）こなしてくれそうな感じはあった。