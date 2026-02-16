大井競馬の調教師である坂井瑠星の父・英光師（50）は現地で勝利の瞬間を見届けた。「ホッとしました。本人も自信があったというか、ここを勝って、ドバイに行く気持ちがあったでしょうから。彼の気持ちを僕もよく分かっていたので、本当に勝てて良かった」と息子への思いを明かした。レース後の表彰式で、まさかのアクシデント。「最後、写真撮影に入れなくて。それが悔しい。何度も（セキュリティーに）おやじだと言っても、