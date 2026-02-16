ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪では熱戦が繰り広げられている。現地ではフィギュアスケート界にビッグニュースが舞い込んだ。2022年北京五輪のアイスダンス米国代表ジャン＝リュック・ベイカーと、ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンス・スペイン代表オリビア・スマートの2人が婚約を発表。ファンを歓喜させている。ベイカーは15日、共同投稿の形でインスタグラムを更新。文面に「それはずっと君だった」と記