◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人の阿部慎之助監督（４６）は１５日、今季初の対外試合の広島戦（那覇）で細部に目を光らせた。「沖縄は結果と内容だと言っているので。成功も失敗も全て収穫にしてほしい」と選手に糧にするよう求めた。１点を追う４回、先頭のリチャードが右中間の長打で迷わず二塁を蹴り激走。チーム全体で掲げる積極走塁で三塁打とした。無死三塁、相手内野が前進せず定位置。佐々木は遊ゴロ