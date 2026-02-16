◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）東西で１５日に重賞が行われた。第１１９回京都記念・Ｇ２（京都）は調教師への転身のため今月末で引退となる藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝騎乗のジューンテイクが、重賞２勝目を挙げた。満面の笑みで右拳を高く突き上げた。ジューンテイクは道中は終始２番手を追走。直線は外へ持ち出されると、早々と抜け出した。２８日付で２２年の騎