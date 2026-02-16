◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）東西で１５日に重賞が行われた。クラシックへの登竜門、第６０回共同通信杯・Ｇ３は東京競馬場の芝１８００メートルで行われ、２番人気のリアライズシリウス（津村）が接戦をしのいで重賞２勝目を挙げた。手塚久調教師は「皐月賞（４月１９日、中山）に向かおうと思います」と１冠目への挑戦を宣言した。素質馬ぞろいのライバルを力でねじ伏せ、