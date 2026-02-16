FRUITSZIPPERの妹分の8人組「CUTIESTREET」が今夏、初の日本武道館公演を開催する。15日、Kアリーナ横浜で行ったコンサート中にサプライズ発表された。この日公開の新曲「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオ（MV）を観客と一緒にスクリーンで観賞していたところ、画面に「日本武道館」の文字。開催日が8月25、26日であることも発表され、8人は「やったー」と大はしゃぎ。増田彩乃（22）は「名誉ある場所に立てる