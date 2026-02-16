ジェジュン（40）がプロデュースする女性8人組多国籍グループ「SAYMYNAME」が「ファンコンサート」と題したイベントを15日、横浜市のKTZeppYokohamaで行った。日本での公演は昨年4月以来、10カ月ぶり。AKB48、IZ＊ONEでも活動したリーダーのHITOMI（24）は「会場のいっぱいのペンライトに感動した。ファンの方がいての私たちなんだと実感したコンサートでした」と“凱旋”を喜んだ。「悲しいときは私たちの名前を呼