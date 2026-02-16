新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機東京電力は16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機（出力135万6千キロワット）で試験的な発電、送電を始めた。東電の原発が電力を供給するのは、柏崎刈羽6号機が定期検査入りする直前の2012年3月下旬以来約14年ぶり。6号機は福島第1原発事故後、東電が再稼働させた初めての原発で、供給エリアの首都圏と静岡県東部に電気を送る。福島県の福島第1原発の全6基、福島第2原発の全4基