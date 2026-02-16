クラシックへの“登竜門”「第60回共同通信杯」が15日、東京競馬場で行われた。2番人気リアライズシリウスが好位から押し切って重賞2勝目を飾った。管理する手塚久厩舎は昨年のマスカレードボールに続く勝利。皐月賞への道を開いた。京都競馬場で行われた「第119回京都記念」は6番人気ジューンテイクが24年京都新聞杯以来、1年9カ月ぶりの重賞制覇。今月いっぱいで騎手を引退し、調教師へ転身する藤岡佑介（39）が好エスコートを