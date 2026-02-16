■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ 女子ラージヒル（日本時間16日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキージャンプの女子ラージヒルが日本時間16日に行われ、4大会連続4度目の五輪出場となった郄梨沙羅（29、クラレ）は1回目に114m、2回目に127.5mと飛距離を伸ばすジャンプを見せたが