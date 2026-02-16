クロノジェネシスの初子で重賞初挑戦となったベレシートは2着。メンバー最速上がり3F33秒0の末脚で猛然と追い込んだが、頭差及ばなかった。北村友は「課題だった折り合いは馬混みに入ってもしっかり我慢できていた。徐々にエンジンをかけていって、しっかりと最後まで脚を使えた点は良かった」と振り返りながらも「着差が着差だけに勝ちたかった」と悔しさをにじませた。