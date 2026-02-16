刑務所で急死したロシアの反体制派指導者・ナワリヌイ氏の死因をヨーロッパ5か国が「毒殺」と結論付けたことについて、アメリカのルビオ国務長官は「異論はない」と話しました。アメリカルビオ国務長官「非常に深刻な問題だ。調査した国々がその結論に至った。結果に異論はない」ルビオ国務長官は15日、イギリスやドイツなどのヨーロッパ5か国が、ロシアの北極圏の刑務所で2024年に急死した反体制派指導者・ナワリヌイ氏の死因を