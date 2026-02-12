現地２月15日に開催されたベルギーリーグの第25節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）がズルテ・ワレヘムとホームで対戦している。雪の中で行われたこの一戦に、CFで先発した後藤啓介が、二桁得点の偉業を達成する。 ０−２のビハインドで迎えた前半アディショナルタイム、自ら得たPKをきっちり決めてみせた。20歳の日本代表FWはこれが２戦連発の今季９点目。得点ランキングでも単独トップに浮上し