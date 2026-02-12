牧野さんは過去に日本ハム戦の始球式を務めたこともある（C）産経新聞社新庄剛志監督が就任5年目となる日本ハムの今季の戦いぶりに期待が高まっている。開幕1か月で大枠の打順を固定することも明言、すでに開幕ローテーションをめぐっては開幕のソフトバンクとの3連戦に伊藤大海、北山亘基、達孝太、本拠地開幕に有原航平の順番に起用していくことも明かしている。【牧野真莉愛さん登場!!】『SHINJOが私をファイターズファンに