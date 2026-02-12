4度目の手術が「うまくいきました！」とSNSで報告したボン(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で転倒し、左足脛骨の複雑骨折を負ったリンゼイ・ボン（米国）が、現地時間2月15日までに自身のインスタグラムを更新。「手術はうまくいきました！ようやくアメリカに帰ることができそう」と報告。明るい見通しを示した。【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見るヘリコプターでの