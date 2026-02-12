ホープフルSの覇者ロブチェンは3着に終わった。ロケットスタートを決めたが、控えて4番手追走。直線で早めに抜け出した勝ち馬にしぶとく迫ったが、頭＋首差で惜敗した。松山は「スタートのタイミングが良すぎて出る形になってしまった。そこでスッと壁をつくれなかったことが思っていた以上に誤算となってしまった」と敗因を分析。それでも、メンバー唯一のG1馬としての意地を見せたパートナーを「最後までよく頑張ってくれた