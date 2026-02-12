1戦1勝馬ながら底知れぬポテンシャルを買われて1番人気に支持されたラヴェニューは4着に敗れた。菅原明は「2戦目とあってフワフワしていて、勝負どころの勢いに乗りたいところで思ったより動けなかった」と振り返った。それでも、初の重賞挑戦で0秒2差の4着と健闘。鞍上は「相手も強かったし、差のない4着と頑張ってくれました」と相棒を称えた。