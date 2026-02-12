◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月15日）侍ジャパンの激励のために宮崎事前合宿を訪問していた元巨人の松井秀喜氏が、2日間の日程を終えた。森下、坂本らにアドバイス。居残りの最後のメニューまでグラウンドで見守り「私にとっても初めての経験。非常に勉強になったし、日本のトップの選手たちを目の前で見られて素晴らしい機会だった」と振り返った。井端監督からの強い要請で実現した今回の訪問。「存在は大きかった」