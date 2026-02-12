スターダストプロモーション所属の女性9人組「RE―GE（リージェ）」が15日、東京・新宿のシネシティ広場でフリーライブを行った。昨年5月に始まったオーディションを経て結成され、客前でのパフォーマンスはこの日が初めて。制服を模した衣装に身を包んで臨み、メンバーの高月凛々（17）は「青春をイメージした曲が多いので、皆さんが共感できる青春を伝えられるのでは」とアピール。初々しい歌声とフレッシュなダンスを交え、