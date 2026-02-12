女子個人ラージヒルで2回目の飛躍を終え、笑顔を見せる丸山希＝プレダッツォ（共同）15日のジャンプ女子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）で、丸山希（北野建設）は128メートル、125メートルの257.0点で8位となり、ノーマルヒルと混合団体の銅に続くメダル獲得はならなかった。ノーマルヒル金のストレム（ノルウェー）が130.5メートル、132メートルの284.8点で優勝し、2冠に輝いた。2位はクバンダル（ノルウェー）