道中、後方に陣取った1番人気エリキング。最終4角から大外に進路を取り、力強く伸びるも勝ち馬に半馬身差届かず2着に敗れた。川田は「精神面で成長を感じるとてもいい走りができましたが、勝ち切るところまでいきませんでした」とサバサバとした表情。強い4歳世代でトップクラスの評価は疑いようもなく、今年の始動戦としては上々の内容だったようだ。