ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子ラージヒル（ＬＨ）が１５日（日本時間１６日）に行われ、第一人者の高梨沙羅（２９＝クラレ）が出場。１回目１１４メートル、２回目１２７・５メートル、２３４・５点で１６位。２０１８年平昌大会ノーマルヒル（ＮＨ）の銅メダル以来となる個人種目での表彰台はならなかった。高梨は試合後のテレビインタビューで「スキージャンプ競技は２本そろえるスポーツなので。